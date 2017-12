Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 29/12/2017- Sénégal, Mali, Sénégal : corruption, recouvrement, agriculture, coton, éducation.

Sénégal : 152 milliards FCFA recouvrés entre 2012-215 dans le cadre de la lutte contre l’enrichissement illicite



Le gouvernement sénégalais a recouvré dans le cadre de la reddition des comptes sur la période 2012-2015 un montant de 152 984 119 934 FCFA dont la traçabilité se trouve à travers les lois de finances successives adoptées par l’Assemblée nationale, rapporte un communiqué du gouvernement sénégalais. « Au surplus, l’Etat a également engagé des actions qui ont permis de dénouer favorablement, différents contentieux ayant rapporté des ressources additionnelles au budget de l’Etat », souligne la même source. L’ancienne première ministre, Aminata Touré avait fait état lors d’une récente sortie médiatique de 200 milliards FCFA recouvrés par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la lutte contre l’enrichissement illicite.





La Mali est le nouveau premier producteur du coton en Afrique avec 1330 balles de fibres blanche, soit 90 000 balles de plus l’année dernière dépassant ainsi le Burkina Faso, selon des estimations du Département américain à l’agriculture. Cette place du Mali s’explique, selon Rfi, par le recul de la production du coton au Burkina Faso, l’ancien « champion africain du coton ».





L’Agence française de développement (AFD) va autoriser un financement d’un montant de 1,3 milliard FCFA à la Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la francophonie (Confemen) pour l’appui d’un Programme d’analyse des systèmes éducatifs (Pasec), rapporte l’Agence de presse sénégalaise. Le but de ce financement, selon la même source, « d’identifier les caractéristiques des performances des systèmes éducatifs de 15 pays francophones d’Afrique subsaharienne : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, RD Congo, Sénégal, Tchad et Togo ».