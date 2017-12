Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H 00 GMT- le 22/12/2017- Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal : ATT, agriculture, pétrole, coopération, Ecobank.

Mali : ATT arrive dimanche à 11 heures (porte-parole)



Le président Amadou Toumani Touré (victime d'un coup d'Etat en 2012) sera de retour au Mali, ce 24 décembre 2017 après cinq ans d’exil au Sénégal, apprend-on auprès du porte-parole de son parti, Nouhoum Togo. Joint par Ouestafnews, M. Togo a précisé qu’il s’agit d’un « retour définitif ».



Sahel : la hausse des températures menacent le rendement des rizières (étude)



Le riz irrigué de contre-saison dans la région du Sahel d’Afrique de l’Ouest, qui a « atteint le seuil critique de 37 degrés Celsius », pourrait voir ses rendements chuter en cas d’une augmentation subséquente de la température. Le recul des rendements devrait être entraîné par « la baisse de la photosynthèse qui survient avec la hausse des températures», explique une étude rendue publique par le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice). «Il s’agit là d’un signe inquiétant, et la baisse des rendements se traduira par une grande pénurie alimentaire dans une région très vulnérable», s’alarme AfricaRice.



Côte d’Ivoire : chute de 22% de la production pétrolière



Sur la période allant du 1e janvier au 30 septembre 2017, la production ivoirienne de pétrole brut s’établit à 9 448 384 barils, soit 34 609 barils par jour soit une baisse de 22,42 par rapport à la même période de l’année 2016, lit-on dans le communiqué du conseil des ministres du 20 décembre 2017. Selon le gouvernement ivoirien, cette situation est le résultat d’une « déplétion naturelle des champs et des arrêts de production sur les champs Espoir et Baobab pendant les périodes de maintenance annuelle des installations ».



Togo : prêt de 200 millions de dollars de la FMO pour Ecobank



Ecobank Transnational Incorporated, vient recevoir un prêt de 200 millions de dollars de la part de la banque développement néerlandaise (FMO), rapporte Financial Afrik. Ce prêt, selon la même source sera utilisé pour renforcer la capacité de financement de plusieurs filiales de son réseau à travers 36 pays africains.



Togo : signature de trois conventions de financements avec la Banque mondiale



La Togo et la Banque mondiale ont signé le 21 décembre trois conventions de financements portant sur un montant total de 101,9 millions de dollars, soit un peu plus de 58 milliards de FCFA, apprend-on de source médiatique.



Uemoa : un taux de croissance de 6,9% annoncé pour 2018



L’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) devrait enregistrer un taux de croissance de 6,9% en 2018, dans la continuité des résultats macroéconomiques « satisfaisants » de 2017, a indiqué ce vendredi 22 décembre 2017, à Dakar, le président de son Conseil des ministres, le Sénégalais Amadou Bâ. «Les risques qui peuvent entraver ces bonnes perspectives, et non des moindres, sont les aléas climatiques, la chute des cours des matières premières et la persistance de la crise sécuritaire dans la zone du Sahel », a souligné M. Bâ lors d’une session ordinaire du Conseil des ministres de l’Uemoa.