Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 02/02/2018 - Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali : transport aérien, Air Sénégal SA, université, droits humains, Minusma.

Sénégal : Air Sénégal SA, acquiert deux A330 neo



Air Sénégal SA, la compagnie nationale du Sénégal a signé une commande ferme portant sur l’acquisition de deux A330neo, selon le Journal de l’Economie Lejecos. «Ces A330neo contribueront à développer notre réseau moyen et long courrier. Il est important pour nous de débuter notre activité commerciale avec des modèles à la fois fiables et économiques (…)» a déclaré Philippe Bohn, CEO Air Sénégal.



Côte d’Ivoire : recrutement de plus de 400 enseignants dans les universités et grandes écoles



Au total, 410 enseignants ont été recrutés en qualité d’assistants de recherche pour le compte des différentes universités et grandes écoles publiques du pays, a annoncé, ce vendredi 2 février 2018, le directeur des ressources humaines du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Djimbala Diakité, cité par l’agence de presse ivoirienne. La commission nationale de recrutement à l’issue de trois sessions a retenu 28 enseignants pour l’Université de Man, 23 pour l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire et 359 enseignants pour l’Université Félix Houphouët-Boigny et autres grandes écoles publiques.



Mali : un rapport onusien s’inquiète de la situation des droits de l’Homme



La situation des droits de l’Homme demeure préoccupante au Mali, malgré la mise en œuvre de l’accord pour la paix signé entre le gouvernement et les groupes armés, a constaté un rapport de l’ONU publié le 01 février 2017. Selon ce document conjoint de la Minusma (mission de l’ONU au Mali) et du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, plus de 600 cas de violations et abus des droits de l’Homme ont été commis entre janvier 2016 et juin 2017. D’autre part, plus de 800 incidents impliquant des hommes armés non identifiés et mettant en danger la vie de civils ont également eu lieu. «Au total, cette violence a fait plus de 2 700 victimes parmi lesquelles 441 ont été tuées. La grande majorité des victimes sont des hommes et des enfants», déplore le communiqué.



Sénégal : 2,3 milliards de dollars en faveur du Partenariat mondiale pour l’éducation



Les pays donateurs et des organisations de développement pour l’éducation se sont engagés ce 2 février 2018, lors d’une conférence sur le financement de l’éducation, à financer à hauteur de 2,3 milliards de dollars pour la période 2018-2020 en faveur du Partenariat mondiale pour l’éducation (GPE, en anglais). «Quelques autres engagements non encore confirmés ont été également pris par d’autres pays, mais nous continuerons avec le président Macky Sall de porter le plaidoyer pour que d’autres nous rejoignent dans la reconstitution du fonds pour atteindre les 3,1 milliards (de dollars) attendus pour les deux années à venir», a expliqué le président français Emmanuel Macron, cité par l’Agence de presse sénégalaise.