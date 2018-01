Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 03/01/2018- Sénégal, Mali, Bénin : procès, Khalifa Sall, finances publiques, démographie, agriculture.

Sénégal : le procès du maire de Dakar renvoyé à nouveau



Le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, prévu pour ce mercredi 3 janvier 2018, a été renvoyé au 23 janvier prochain, rapporte l’Agence de presse sénégalaise. En détention préventive depuis 7 mars 2017, le maire de Dakar est poursuivi pour « détournement de fonds » portant sur 1,8 milliards FCFA, dans le cadre de la gestion de la « caisse d’avance » de la mairie de Dakar.



Uemoa-Titres : Plus de 3 milliards FCFA vont être levés en 2018



Selon l’Agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics dans l'UMOA (Agence UMOA-Titres), le volume annuel global provisoire des émissions de titres publics par adjudication au titre de l’année 2018 s’élève à 3026 milliards FCFA. Ce volume global qui regroupe les émissions provisoires de 7 des 8 Etats membres de l’UMOA (le calendrier d’émission du Sénégal n’étant pas encore disponible) se répartit selon les instruments comme suit : 1 212 milliards FCFA de bons du Trésor ; et 1 814 milliards FCFA d’obligations du Trésor.



Mali : la population estimée à 18 millions d’habitants (étude)



La population malienne est estimée à 18 millions de personnes, dont 50% de femmes, révèle le rapport de l’enquête nationale sur l’emploi auprès des ménages (ENEM 2016) dont la restitution a été faite le 28 décembre 2017.



Bénin : la FAO se dote d’un document de référence sur l’agriculture béninoise



L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) vient de se doter d'un Cadre de Programmation Pays (coût estimé à 7 milliards FCFA), pour la période allant de 2017 à 2021, en vue d'appuyer l'agriculture et la sécurité alimentaire au Bénin, rapporte l’agence Xinhua.