Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 04/12/2017- Burkina Faso, Sénégal, Mauritanie : infrastructure, commerce, importations, pétrole.

Burkina Faso : lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou



Les autorités ivoiriennes et burkinabè ont lancé ce lundi 4 décembre 2017 à Abidjan les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, long de 1.260 km, destinés à augmenter le trafic entre ces deux pays voisins et interdépendants. « Les investissements de ces travaux d’un montant global de 396 millions d’euros, soit 260 milliards de francs CFA relèvent de la responsabilité du concessionnaire qui est désormais le groupe Bolloré », a déclaré le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, cité lors de la cérémonie par l’AFP.



Uemoa : repli des importations de biens entre 2015 et 2016



Les importations de biens de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ont par rapport à 2015 connu un repli de 10,5% au terme de l’année 2016, selon les chiffres de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).Selon l’institut d’émission, cette baisse va de pair avec le recul des approvisionnements de produits énergétiques (moins 20,5%), de biens d'équipement (moins 19,4%) et de biens intermédiaires (moins 5,8%). Cette évolution a, toutefois, été atténuée par l'accroissement de 3,4% des approvisionnements de biens de consommation.



Sénégal : recul de 1,7% de l’emploi salarié



L’emploi salarié du secteur moderne au Sénégal a enregistré une hausse de 1,7%, en rythme mensuel au mois d’octobre 2017, a appris lundi APA auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). Cette situation est occasionnée par les sous-secteurs de l’industrie (plus 3,2%), des bâtiments et travaux publics (plus 1,7%) et du commerce (plus 1,8%). Par contre, le nombre de salariés est resté stable dans les services. Sur un an, des créations nettes d’emploi de 9,1% sont notées dans le secteur moderne, en octobre 2017, à la faveur d’une bonne évolution d’ensemble des effectifs dans l’industrie (plus 10,1%), les bâtiments et travaux publics (plus 36,2%), le commerce (plus 4,4%) et les services (plus 5,1%).



Mauritanie : le gouvernement signe trois accords avec Exon Mobil



La société américaine, Exon Mobil a annoncé que sa filiale Exxon Mobil Exploration and Production Mauritania Deepwater Ltd a signé trois accords de convention avec le gouvernement mauritanien, portant sur le partage de production dans les blocs C22, C17 et C14 en eaux profondes, rapporte Financial Afrik. Dans un communiqué publié, ce lundi 04 décembre 2017, la structure a fait savoir qu’il démarrera prochainement ses activités de production. L’établissement détiendra un intérêt de 90 % contre 10 % pour la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine minier.