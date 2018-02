Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 06/02/2018 - Côte d’Ivoire, Mali, Liberia, Sénégal : transport aérien, agriculture, croissance, prévision.

Côte d’Ivoire : l’aéroport d’Abidjan a enregistré un record de 2,07 millions de passagers en 2017



L’aéroport international Felix Houphouët-Boigny d’Abidjan (AERIA) franchit un nouveau cap avec 2,07 millions de passagers en 2017, soit 241 000 de plus qu’en 2016 où il en avait accueilli 1,829 millions, selon des chiffres officiels relayés par Financial Afrik. « C’est grâce aux compagnies aériennes exerçant sur la plateforme aéroportuaire et surtout à Air Côte d’Ivoire que nous avons pu réaliser cette performance exceptionnelle », s’est félicité Gilles Darriau, le directeur général d’AERIA, cité par Financial Afrik.



Côte d’Ivoire : le PIB ivoirien attendu à 8% en 2018



La Côte d’Ivoire devrait connaître une croissance du Produit intérieur brut (PIB) en 2018 de 8%, a annoncé ce mardi 6 février 2018, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina. La croissance du PIB, en Côte d’Ivoire, « est estimée à 8% en 2018, un autre pas positif vers l’émergence » a déclaré le président de la BAD, cité par l’Agence de presse africaine.



Sénégal : 110 millions de dollar pour un appui aux communes



La Banque mondiale et l’Etat du Sénégal ont signé ce mardi 6 février 2018 un accord d’un prêt d’un montant de 110 millions de dollar destiné au financement d’un programme d’appui aux communes et agglomérations, rapporte Financial Afrik.



Liberia : les importateurs de riz accepte de baisser le prix sur demande du président Weah



A la suite de négociations, entamées en ce début de mois, entre le président George Weh et l'Association des importateurs de riz représentée par son président John Bestman, cette dernière s'est engagée à réduire de 2 dollars US le prix du sac de 25 kg et de 4 dollars US, le sac de 50 kg. Selon les informations rapportées par le site d’informations Commodafrica (spécialisé dans l’actualité des matières premières). Initialement, le chef de l'Etat avait demandé à ce que la baisse sur le sac de 25 kg soit de 3 dollars US