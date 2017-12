Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 06/12/2017- Mali, Sénégal, Ghana, Niger : migration, santé, paludisme, croissance, Uemoa.

Mali : une centaine de migrants reviennent de la Libye



Après les 123 migrants accueillis le 24 novembre dernier en provenance de la Lybie, 170 autres volontaires sont attendus dans la soirée de ce mercredi 6 décembre 2017 à l’Aéroport du Président Modibo Kéita, annonce le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine.



Ghana : le taux de prévalence du paludisme passe de 50 à 20%



Le taux de prévalence du paludisme est passé de 50 à 20% entre 2012 et 2016, selon des chiffres officiels relayés par l’Agence de presse ghanéenne. Une baisse drastique qui s’accompagne selon les autorités sanitaires du pays d’une chute considérable du taux de mortalité qui a chuté de 75%. Un succès que le ministère ghanéen de la santé attribue à la généralisation des moyens de prévention surtout à l’endroit des couches vulnérables que sont les enfants et les femmes enceintes.



Uemoa : la Bceao prédit un taux de croissance de 6,7%



Le taux de croissance dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa), pour l'année 2017, est attendu à 6,7%, selon les prévisions du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao). Selon les chiffres publiés ce mercredi 6 décembre 2017, le taux de croissance projeté pour cette année 2017 est en hausse constante comparativement aux années 2016 et 2015 où la croissance s'établissait respectivement à 6,6% et 6,2%.



Niger : le gouvernement veut relever le taux d’achèvement scolaire chez les filles



Le gouvernement nigérien a adopté ce mercredi 6 décembre 2017en conseil des ministres un projet de décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement des jeunes filles en cours de scolarité. Au niveau de l'enseignement primaire, « le taux d'achèvement des garçons a connu une évolution remarquable, passant de 40,7% en 2006 à 87,4% en 2016 » tandis que pour la même période, « le taux d'achèvement des filles a évolué de 25,8% à 69,5% », précise le communiqué du gouvernement nigérien qui précise aussi que l'écart entre le taux d'achèvement des filles et celui des garçons est passé de 4,2% à 5,8% entre 2006 et 2016 et se creuse davantage.



Sénégal : baisse de 18% du budget du ministère des Sports



Le budget 2018 du ministère des Sports, arrêté à la somme de 14.3 milliards FCFA en 2018 contre 17.5 milliards FCFA en 2017, l’année dernière, a connu une baisse de 3.2 milliards FCFA en valeur absolue et de 18,21% en valeur relative, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS, publique). Les dépenses de personnel du ministère s’élèvent à 1.185.351.060 FCFA en 2018 contre 1.128.766.640 FCFA en 2017, soit une hausse de 56.584.420 FCFA en valeur absolue et de 5,01% en valeur relative.