Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 07/12/2017- Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Nigeria : transport aérien, AIBD, mine, François Compaoré, extradition, corruption, accord, Sani Abacha.

Sénégal : inauguration de l’aéroport de Diass, un « bijou » de 423 milliards FCFA



Le président Macky Sall, a inauguré ce jeudi 7 décembre 2017 l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIDB, 40 km de Dakar, la capitale), lors d’une cérémonie rehaussée par notamment la présence de ses homologues du Gabon, Ali Bongo, de la Gambie, Adama Barrow, de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, et du Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Patrice Trovoada. Avec l'AIDB, le Sénégal prend assurément son envol. C'est tout un symbole auquel s'ajoute l'histoire. Celle de Blaise Diagne…, a dit Macky Sall. Ce nouvel aéroport d’une superficie totale de 4500 hectares doté d’une piste de 3, 5 Km a couté au total 423, 950 milliards FCFA, selon le président Sall



Côte d’Ivoire : manifestation une mine de manganèse dans le Nord



Des jeunes ivoiriens ont manifesté ce jeudi 7 décembre 2017 dans le Nord du pays contre l’exploitation d’une mine de manganèse par une société indienne, exigeant leur recrutement au sein de l’entreprise, rapporte l’AFP.

Une cinquantaine de personnes ont paralysé les activités de la société minière indienne "Shilo manganèse SA",

Exigeant, selon l’AFP, « le recrutement des jeunes des villages impactés par la mine et des actions de développement des villages, notamment l’adduction d’eau potable, l’électrification, la construction de centres de santé et d’écoles primaires ».



Burkina Faso - France : début du processus d’extradition de François Compaoré



La première audience relative à la procédure d’extradition de François Compaoré, soupçonné «d’incitation à assassinat», à propos de l’assassinat du journaliste d’investigation Norbert Zongo, aura lieu le 13 décembre 2017, annonce un communiqué du ministère burkinabè en charge de la Justice. Un mandat d’arrêt international contre monsieur Paul François Compaoré (arrêté le 29 octobre 2017 à l’aéroport Roissy Charles De Gaule) avait été émis en mai 2017 par la justice burkinabé.



Sahel : 5,2 millions de personnes directement menacé par la malnutrition



5,2 millions de personnes sont en besoin d’assistance au regard de la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’ouest particulièrement dans le Sahel, c’est une des conclusions tirées par les experts présents à la 33ème réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires (Rpca) qui s’est achevé le 06 décembre 2017 à Cotonou au Bénin. Un chiffre qui pourrait atteindre 9,6 millions de personnes d’ici la soudure en juin-août 2018, si des mesures appropriées ne sont pas prises, ont notamment averti les acteurs de cette rencontre.



Nigeria : la Suisse va restituer 321 millions de dollars illégalement acquis par Sani Abacha



La Suisse va restituer au Nigeria, 321 millions de dollars issus de biens patrimoniaux acquis illégalement par l'ancien dictateur du pays Sani Abacha. Des représentants des deux Etats ainsi que de la Banque mondiale ont signé le 04 décembre 2017 à Washington un accord tripartite à cet effet, indique un communiqué du Conseil fédéral suisse.« Conformément à sa politique en matière de restitution de biens patrimoniaux acquis illégalement, la Suisse a passé un accord avec le Nigéria et la Banque mondiale sur la restitution de près de 321 millions de dollars américains au profit du peuple nigérian », précise le communiqué repris par Agence Ecofin.