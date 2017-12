Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 08/12/2017- Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Togo, Liberia : innovation, distinction, santé, énergie, politique, dialogue, élections.

Côte d’Ivoire : une application destinée à lutter contre les grossesses en milieu scolaire reçoit un prix d’excellence



Une application numérique destinée à réduire les grossesses en milieu scolaire, a reçu le 07 décembre 2017, un prix d’excellence 2017 de l’innovation numérique, décerné par le ministère ivoirien de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, rapporte l’Agence ivoirienne de presse (AIP, publique). Cette initiative numérique portée par Dandou Nadège a été primée d'une troisième place, lors la cérémonie de récompense des lauréats, du concours d'excellence.Cette nouvelle technicité donne aux jeunes filles d'être informées deux jours avant, de la venue de leurs menstrues. Elle s'adresse aux jeunes filles et aux femmes, dont l'âge est supérieur à 12 ans. En Côte d’Ivoire des milliers de cas de grossesse en milieu scolaire sont répertoriés chaque année.



Burkina Faso : 59 milliards FCFA pour l’installation d’une centrale électrique



La Banque islamique de développement (Bid) et le gouvernement burkinabè ont signé un accord de financement d’un montant de plus de 59 milliards FCFA pour la construction d’une centrale électrique de 50 mégawatts à Kossodo, selon un communiqué d’un conseil des ministres. Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan national de développement économique et social (PNDES) qui ambitionne d’accroître la puissance installé au Burkina Faso à mille mégawatts, indique le document.



Bénin : 40 millions FCFA pour la construction d’une centrale photovoltaïque



Le gouvernement béninois, l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne (Ue) ont signé un accord de don d’un montant de 40 millions FCFA pour la construction d’une centrale photovoltaïque, rapporte la presse béninoise. Ce financement est destiné au projet « Defissol » destiné à la construction d’une centrale photovoltaique dans la commune de Pobé et à un appui de modernisation du système informatique de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE).



Togo : vers le début d’un dialogue entre le gouvernement et l’opposition



Le gouvernement togolais a annoncé que toutes « les conditions sont réunies » pour le début d’un dialogue entre le gouvernement et l’opposition togolaise, selon une annonce de l’Etat togolais, rapportée par l’AFP. Toutefois, selon ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, aucune date n’a été annoncée pour le démarrage des discussions



Libéria : rejet de la requête de l’opposition



La Cour suprême libérienne a annoncé le rejet de la motion du Parti de la Liberté portant sur une reprise des élections présidentielle et législative du 10 octobre 2017, maintenant le second tour des élections, rapporte l’Agence de presse africaine. Le parti de la Liberté (opposition) et le Parti de l’unité (pouvoir) avaient déposé une requête pour la reprise du vote, en raison de ce qu’ils ont qualifié de « fraudes massives et d’irrégularités » entachant la sincérité des élections.