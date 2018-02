Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 12/02/2018 - Togo, Sénégal, Guinée : manifestations, Conakry, santé, campagne, sport, parité, Fifa.

Guinée : deux jeunes tués dans des heurts entre manifestants et forces de l’ordre



Deux jeunes hommes ont été tués dans des heurts ce lundi 12 février 2018 entre manifestants et forces de l'ordre en Guinée, où se combinaient des protestations liées aux résultats des élections locales du 4 février et à la reprise d'une grève des enseignants. «Il y a eu deux morts aujourd'hui dans des circonstances non encore élucidées », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Albert Damantang Camara.



Togo : démarrage ce lundi d’une campagne nationale contre la rubéole et la rougeole



Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée ce lundi 12 février 2018 ciblant trois millions de jeunes enfants (9 à 14 mois), apprend-on de source officielle. Cette nouvelle campagne prendra fin le 18 février et à cet effet, 3 milliards de FCFA sont alloués par l’Etat et ses partenaires techniques et financiers.



Sénégal : Air Sénégal SA va décoller en avril prochain



La nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Sénégal SA va démarrer ses vols commerciaux « avant le mois d’avril prochain », a déclaré, Philippe Bohn dans les ondes de la radio privée locale, RFM. Philippe Bohn a expliqué le retard dans le décollage par le temps mis pour obtenir le PEA (permis d’exploitation aérienne) que l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) délivre aux compagnies aériennes. Après la faillite des deux premières compagnies, le Sénégal en est à sa troisième tentative pour mettre en place un pavillon national depuis le début des années 2000.



Afrique - Monde : la FIFA compte atteindre la parité hommes/femmes dans ses commissions en 2026



La Fédération internationale de football (FIFA) ambitionne d’atteindre la parité (hommes-femmes) dans ses commissions à l’horizon 2026, a indiqué sa secrétaire générale, Fatma Samoura, citée par l’Agence de presse sénégalaise (APS). La Sénégalaise occupe le poste de numéro 2 dans la hiérarchie de l’instance dirigeante du football mondiale, une première pour une femme.