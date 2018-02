Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 14/02/2018 -Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso,Ghana : médias, coopération, emplois, industrie, sécurité, défense.

Côte d’Ivoire : les patrons de presse recourent au numérique face à la mévente du papier



Les patrons de la presse ivoirienne, confrontée depuis quelques années à une mévente des journaux, ont lancé ce mercredi 14 février 2018 à Abidjan un portail numérique pour mieux distribuer leurs produits, rapporte l’AFP. Dénommée, pressecotedivoire.ci, ce portail est une propriété du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (GEPCI), spécialisée dans la distribution numérique des journaux.



Bénin : prêt de 482 millions de la Banque mondiale



Le Bénin bénéficiera d’un prêt de 482 millions de dollars de la part de la Banque mondiale, afin de financer le Programme d’actions du gouvernement (PAG), a annoncé, le 13 février 2017, le directeur des opérations de l’institution pour le Bénin, Pierre Laporte. Ce financement qui sera octroyé pour la période 2018-2023, s’inscrit dans le cadre d’un nouvel accord de coopération entre le Bénin et la Banque mondiale.



Burkina Faso : plus de 80 milles emplois directs attendus du programme d’urgence pour la relance industrielle



Le Burkina Faso compte créer à travers son programme d’urgence pour la relance industrielle, 83500 emplois directs et 620 000 emplois indirects, rapporte l’AIB (agence de presse publique). Selon la même source, un atelier de validation dudit programme s’est tenu à cet effet le 13 février 2018 sous la présence du Premier ministre.



Ghana : le vice-ministre allemand de la Défense en visite à Accra



Le vice-ministre allemand de la Défense Dr Ralph Wolfgang Branksiepe vient d’achever ce mercredi 14 février 2018, une visite de travail de de deux jours au Ghana. Cette visite est motivée par le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays en matière de Sécurité et de Défense, souligne l’Agence de presse publique du Ghana (GNA). Avec une contribution à la mission onusienne au Mali et une présence militaire au Niger, l’Allemagne est en train de tisser des liens avec des pays d’Afrique de l’ouest dans le domaine militaire.