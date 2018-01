Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 16/01/2018- Mauritanie, Gambie, Mauritanie : économie, prévision, coopération, énergie.

Côte d’Ivoire : un recul de 6,9 % en 2020 selon FMI



Le Produit intérieur brut (PIB) de la Côte d’Ivoire va connaître un recul de 6,9 % en 2020, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI). Cette situation est imputable au « déclin de la productivité du fait du rattrapage après conflit et à la répartition inégalé des fruits de la croissance », selon l’institution de Bretton Woods, cité par l’Agence Ecofin.



Sénégal : inauguration d’une quatrième centrale solaire



Le Sénégal s’est doté d’une quatrième centrale solaire, une infrastructure d’un coût de 28 milliards de FCFA, inaugurée ce mardi 16 janvier 2018 à Mérina Ndakhar (148 km de Dakar) par le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS). Dénommée "Cheikh Anta Diop" du nom du défunt égyptologue, la nouvelle centrale solaire a une capacité de 30 MW.



Gambie : l’IFTC accorde 210 millions de dollars



La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), vient de signer avec le Gouvernement gambien un nouvel Accord-cadre de coopération d’une valeur de 210 millions de dollars américains sur trois ans, apprend-on auprès de l’ITFC. «L'accord vise à soutenir les secteurs économiques stratégiques du pays dont l'énergie, à travers l'importation de produits pétroliers raffinés, et l'agriculture… » indique, le communiqué de l’IFTC.



Mauritanie : un financement de 46,5 millions de dollars pour d’infrastructure



Le gouvernement mauritanien a reçu 46,5 millions de dollars de la Chine pour financer la construction d’un pont à Nouakchott et l’acquisition d’équipement de sécurité pour l’aéroport de la capitale, rapporte l’Agence de presse africaine. Selon l’ambassadeur de la Chine en Mauritanie, Zhang Jianguo, la coopération entre les deux pays porte également sur d’autres domaines comme la pêche, les mines et l’agriculture.