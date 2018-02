Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 16/02/2018 - Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire : Khalifa Sall, justice, François Compaoré, éducation, transfert d’argent

Sénégal : sept ans de prison requis contre Khalifa Sall



Sept ans de prison ont été requis ce vendredi 16 février 2018 par le procureur contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé avec sept de ses collaborateurs pour « détournement de deniers publics », une peine qui l’écarterait de la course à l’élection présidentielle de 2019.Le procès du maire de la capitale, 62 ans, élu en 2009 et détenu depuis plus de dix mois.



Burkina Faso : l’audience sur la demande d’extradition de François Compaoré, reporté au 28 mars prochain



L’audience (par la justice française) concernant la demande d’extradition de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré, initialement prévue pour le 7 mars prochain, a été reportée au 28 mars 2018, renseigne un communiqué du ministère burkinabè en charge de la justice. Inculpé dans l’enquête sur l’assassinat du journaliste Norbert Zongo, François Compaoré a été arrêté le 29 octobre 2017 à Paris suite au mandat d’arrêt international lancé par la justice burkinabè contre lui. Il a été libéré quelques jours après et placé sous contrôle judiciaire strict à Paris.



Côte d’Ivoire : une étude relève une faible insertion des nouveaux diplômés



En 2016, le taux d’insertion des nouveaux diplômés dans le tissu socioprofessionnel était de 14, 43% soit 922 personnes, c’est qu’a révélé les résultats d’une étude de suivi des diplômes commandité par le gouvernement. « 49% des diplômés insérés, soit près de la moitié de cette population, sont recrutés par les Entreprises Privées; 37% des diplômés sont en stage, soit dans les entreprises privées, soit à la Fonction Publique; 10% des diplômés sont en auto emploi; et, seulement 4 % des diplômés sont employés par la Fonction Publique », lit-on dans le communiqué du conseil des ministres du 14 février 2018. Cette étude, qui s’est déroulée de février à juin 2017, a porté sur une population de 8777 diplômés de l’année 2016 issus de 56 établissements sur l’ensemble des 59 établissements publics nationaux de formation professionnelle.



Sénégal : Expresso se lance dans le transfert d’argent



L’opérateur de téléphonie mobile Expresso vient d’enrichir le marché de transfert d’argent en procédant au lancement d’un nouveau système dénommé “e-money”, rapporte Financial Afrik. Selon le directeur Général directeur général, Abdalla Saeed, avec ce nouveau produit, l’opérateur compte apporter des innovations sur le marché sénégalais et élargir la gamme de ses produits.



Burkina Faso : une campagne de dénonciation de la crise immobilière lancée



Une campagne de dénonciation de la crise immobilière au Burkina Faso a été lancée à Ouagadougou par la Coalition des associations pour la défense du droit au logement (CADDL), a annoncé à la presse le Secrétaire général de ce regroupement. Selon Pama Nébié, la campagne de dénonciation a été mise sur pied en collaboration avec la Coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire (CDAIP), le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et du peuple (MBDHP) et la Coalition contre la vie chère (CCVC).