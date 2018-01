Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 19/01/2018 – Bénin, Mali, Côte d’Ivoire : administration, grève, justice, Laurent Gbagbo, sécurité, croissance.

Bénin : suppression du droit de grève dans l’administration, la Cour constitutionnelle dit niet



La Cour constitutionnelle béninoise a jugé jeudi « non-conforme à la Constitution » une loi excluant du droit de grève certains secteurs de la fonction publique, qui avait suscité une grogne sociale dans le pays d'Afrique de l'Ouest, rapporte l’AFP, ce vendredi 19 janvier 2018, citant une source proche de la Cour



Côte d’Ivoire : l’ancien président condamné avec deux de ses ex-ministres à 20 ans de prison



L’ex-Chef de l’Etat ivoirien Laurent Gbagbo et son dernier premier ministre, Gilbert Aké N’Gbo ainsi que deux de ses ex-ministres ont été condamnés, jeudi 18 janvier 2018 , à 20 ans de prison « braquage » de l’agence nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pendant la crise postélectorale ivoirienne.L’ex-président Laurent Gbagbo actuellement en procès devant la Cour pénale internationale (CPI) à la Haye au Pays-Bas , Gilbert Aké N’Gbo (ex-Premier ministre) , Koné Katinan (ex-ministre du budget) et Désiré Dallo ( ex-ministre de l’Economie et des finances) ont été condamnés à 20 ans de prison avec une amende d’environ 592 millions de dollars , selon le verdict rendu par le juge Sombé Méïté.



Mali : désertion d’une trentaine de gendarmes dans le Centre du pays



Trente-six gendarmes maliens déployés dans le centre du pays ont été arrêtés cette semaine pour désertion, rapporte l’AFP, ce vendredi 19 janvier 2018. Selon l’AFP qui s’appuie sur des sources sécuritaires maliennes, cet incident est survenu alors que le gouvernement a annoncé la semaine dernière le lancement imminent d'une « vaste opération » de sécurisation dans le centre du pays, où les groupes jihadistes ont été particulièrement actifs ces derniers mois.



Afrique de l’ouest : un léger rebond de la croissance pour 2019 (BAD)



La croissance en Afrique de l’Ouest devrait s’accélérer pour s’établir à 3,6 % en 2018 et 3,8 % en 2019, indique la Banque africaine de développement (BAD) dans son rapport 2018 sur les Perspectives économiques africaines (PEA). Selon ce document publié le 17 janvier 2018 à Abidjan, « la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal sont d’autres grands pays qui ont contribué à hisser la croissance. D’autres pays, plus petits (le Bénin, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Togo), devraient également connaître une croissance d’au moins 5 % ».