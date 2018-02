Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 20/02/2018 – Togo, Mauritanie, Côte d’Ivoire : dialogue, Afreximbank, investissement,

Togo : le dialogue suspendu jusqu’au 23 février



Le dialogue politique ouvert le 19 février, entre le pouvoir et l’opposition après six mois de crise politique au Togo a été suspendu jusqu’à vendredi 23 février 2018 pour «donner le temps aux deux parties de réfléchir sur certaines questions», rapporte l’AFP. «Les discussions se sont déroulées dans une bonne ambiance et ont abouti à des conclusions fructueuses. Les travaux sont suspendus jusqu’à vendredi pour donner le temps aux deux parties de réfléchir sur certaines questions qui ont été abordées», a indiqué le porte-parole de la délégation ghanéenne, Daniel Osei, cité par la même source.



Mauritanie : Afreximbank annonce un 1,5 milliard de dollars d’investissement



Le président de la banque africaine d’import-export (Afreximbank) a annoncé le 19 février 2018 que son organisation compte investir 1,5 milliard de dollars dans l’économie mauritanienne. «Nous sommes prêts à étudier un certain nombre de projets à hauteur de 1,5 milliard de dollars, notamment dans les secteurs de la pêche et des mines, surtout en matière de valeur ajoutée de transformation, (ce qui est) essentiel pour le secteur privé pour stimuler les exportations.», a indiqué Benedict Okey Oramah dans des propos rapportés par Agence Ecofin.



Côte d’Ivoire : émission d’une obligation d’un montant de 35 milliards FCFA



Le gouvernement ivoirien va émettre une obligation d’un montant de 35 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), a annoncé ce mardi 20 février 2018 un communiqué de l’Agence UMOA-Titre. Cette émission devrait permettre au gouvernement ivoirien de mobiliser les ressources, en vue de couvrir les besoins de financement du budget 2018 du gouvernement, estimé à plus de 6700 milliards FCFA, indique l’Agence Ecofin.



Togo : annonce d'une grâce présidentielle pour des manifestants



Le président togolais Faure Gnassingbé va accorder une grâce présidentielle à 45 parmi les 92 personnes arrêtées et emprisonnées au Togo suite à leur participation aux manifestations contre le régime, a annoncé, ce mardi 20 février 2018, le porte-parole de la délégation ghanéenne, Daniel Osei. Selon ce porte-parole du groupe de facilitateur, cité par l’Agence de presse africaine, les autres prisonniers verront leurs cas examinés par la justice «afin de déterminer, au cas par cas».