Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 21/02/2018 - Sénégal, Gambie, Burkina Faso : malnutrition, santé, CDC, développement, Adama Barrow, médias, AIB.

Sénégal - Afrique : forte réduction de la malnutrition au cours des 15 dernières années



Le Sénégal, le Ghana et l'Ethiopie, ont réussi à fortement à réduire la malnutrition au cours des 15 dernières années, a appris Ouestafnews de source officielle, ce mercredi 21 février 2018. Ce constat figure dans un rapport intitulé « Mieux Nourris : Comment l'Afrique peut-elle construire un futur sans faim ni malnutrition » publié par le Malabo Montpellier Panel, un groupe d'experts africains et internationaux en sécurité alimentaire. « La proportion de populations qui souffrent de la faim a baissé de 28% à 20% entre 1990 et 2015, bien que le nombre total continue à augmenter en raison de la croissance rapide de la population », indique ce texte qui fera l’objet d’une présentation publique demain à Dakar.



Cedeao : inauguration du centre régional de contrôle des maladies



L’Afrique de l’ouest dispose désormais d’un Centre de contrôle et de gestion des maladies (CDC, sigle en anglais). Basée à Abuja, l’infrastructure fortement préconisée par les experts et les chefs d’Etats de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) au plus de l’épidémie Ebola a été inaugurée ce mercredi 21 février 2018.



Gambie : Banjul compte mobiliser 2,4 milliards de dollars pour financer son plan national de développement



La Gambie mobilisera 2,4 milliards de dollars pour la mise en œuvre de son Plan national de développement (PND), a annoncé le ministre gambien des finances Amadou Sanneh, cité par Agence Ecofin. Selon la même source, M. Sanneh s’exprimait le 20 février 2018 à Dakar au cours d’un atelier-plaidoyer. S’étendant sur la période 2018-2021, le PND vise à «promouvoir la bonne gouvernance, la reddition des comptes, la cohésion sociale, la réconciliation nationale et une économie revitalisée et transformée pour le bien-être de tous les Gambiens», a ajouté le ministre gambien des Finances.



Burkina Faso : mise en place d’un plan stratégique pour l’AIB



Un plan stratégique sur trois ans a été élaboré pour relever l'Agence d'Information du Burkina Faso, apprend-on de source officielle. Selon le directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida. Le statut actuel de l’AIB, «n'est pas opérationnelle». L'Agence d'information du Burkina (AIB), créée en 1964, a été fusionnée au quotidien public Sidwaya en 1999, suite à un manque de financement.