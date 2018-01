Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 26/01/2018 - Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal : santé, campagne, vaccination, Internet, rapport, taxes.

Côte d’Ivoire : début d’une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole



Le ministère de la Santé et de l’Hygiène a démarré ce vendredi 26 janvier 2018, la campagne 2018 de vaccination contre la rougeole et la rubéole prévue pour se tenir sur 10 jours dans l’ensemble des 83 districts sanitaires du pays. Intégralement gratuite, cette campagne vise une population cible 13.386 504 enfants de la tranche d’âge de neuf mois à 14 ans pour un objectif, à terme, de 95% de taux de couverture. Elle (la campagne) verra l’introduction du vaccin combiné rougeole-rubéole.



Côte d’Ivoire : vers d’une plateforme dénommée « DGI-Mobile »



Le gouvernement ivoirien va lancer prochainement une plateforme dénommée « DGI-Mobile », une plateforme devant permettre aux contribuables d’effectuer des transactions ou recevoir des flux d’informations via leur téléphone mobile, selon une annonce ce vendredi 26 janvier 2018 du secrétaire général auprès du Premier ministre, chargé du budget, Moussa Sanogo, rapportée par l’Agence de presse africaine.



Afrique : l’ONG Internet Sans Frontière lance son rapport ce 1er février



L’ONG Internet Sans Frontières (ISF) va lancer une nouvelle publication de son rapport intitulé : « Droit Numérique en Afrique Subsaharienne » ce 1er février 2018 à Paris (France), selon un communiqué dudit ONG. Le rapport sera présenté par la directrice exécutive de l’ISF, Julie Owono, avec la participation de l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’Internet et de la Communication (EJICOM) basée à Dakar (Sénégal) et de l’International Association of Women in Radio and Television, depuis Nairobi (Kenya), précise le document.



Burkina Faso : 23 milliards FCFA dans le domaine de la nutrition et de la planification familiale



La fondation Bill et Melinda Gates va accorder un don d’un montant de 23 milliards FCFA pour le financement de plusieurs projets dans le domaine de la nutrition et du planning familial, annonce un communiqué de la présidence burkinabè. « Nous avons essayé de voir les investissement du gouvernement, en matière de contraception. Nous avons également discuté de la nutrition. Il est important d’améliorer la nutrition à tous les niveaux » a expliqué Melinda Gates.