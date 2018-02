Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 27/02/2018 – Niger, Mali, Guinée, Côte d’Ivoire : développement, sécurité, coopération, énergie, microcrédit, société.

Niger : l’AFD met 6 milliards FCFA destinés à la jeunesse de Diffa



La France va financer un projet de 6,5 milliards FCFA destiné aux jeunes de Diffa, dans le sud-est du Niger, a indiqué ce mardi 27 février 2018 l’ambassade de France à Niamey. Selon le communiqué de l’ambassade relayé par l’AFP, ce projet « inédit » de l’Agence française de développement (AFD), dénommé «Jeunesse Diffa »vise à «lutter contre le terrorisme par le développement».



Uemoa : plus 1200 milliards FCFA, collectés par SFD en 2017



Le montant des dépôts collectés, à fin septembre 2017, par les systèmes financiers décentralisés (SFD) s'est établi à 1224,5 milliards FCFA, selon des chiffres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), relayés par APA, ce mardi 27 février 2018. Par rapport à la même période de l’année 2016 où ils s’établissaient à 1061,7 milliards de FCFA, ces dépôts collectés connaissent une augmentation de 15,3%.



Mali - Guinée : démarrage d’un projet d’interconnexion électrique



La Guinée et le Mali viennent de mettre en route un projet « multinational d’interconnexion électrique », rapporte Financial Afrik. D’un coût de près de 300 millions d’euros, ledit projet permettra aux deux pays de combler leur déficit énergétique. Le financement est assuré par plusieurs bailleurs de fonds dont la Banque africaine de développement, l’Union européenne, la Banque islamique de développement.



Côte d’Ivoire : baisse des taux bancaires sur les acquisitions de logements sociaux



Le gouvernement a obtenu des banques que les prêts sollicités par les acquéreurs de logements sociaux soient à un taux de 5,5%. Ce taux était de 9,5% auparavant, selon le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Koné, cité par Agence Ecofin.