Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 27/12/2017- Côte d’Ivoire, Mali, Bénin, Niger : santé, industrie, finances publiques, coopération

Côte d’Ivoire : Pharma 5 va ouvrir une production à Abidjan



Le laboratoire pharmaceutique marocain Pharma 5 a choisi la Côte d’Ivoire pour l’installation de sa première unité de production à l’étranger. Ce mercredi 27 décembre 2017, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure qui va coûter 60 milliards FCFA et va générer 200 emplois directs et 2000 emplois indirects.



Mali : le gouvernement obtient 30 milliards FCFA sur le marché sous-régional



Le gouvernement malien a obtenu sur le marché de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), 29,9 milliards FCFA suite à une émission d’obligations, annonce l’agence UMOA-Titres à Dakar. Le remboursement de ces obligations se fera en sept ans et le paiement des intérêts se fera semestriellement sur un taux de 6% l’an dès la première année, précise l’agence.



Bénin : rapatriement de mendiants vers leurs pays d’origines



La préfecture et la mairie de Cotonou ont procédé ce mercredi 27 décembre 2017 au rapatriement de mendiants vers le Niger et le Nigeria et dans certains villages du Bénin, rapporte Voa Afrique. «Toutes les dispositions ont été prises pour que la dignité humaine soit respectée», a indiqué le préfet de Cotonou, Modeste Toboula, cité par la même source.



Niger : l’Ue octroie 30 milliards pour des projets socio-économiques



Le Niger vient de recevoir 30 milliards FCFA, octroyés par l’Union européenne et destinés à financer des projets de développement socio-économique et de lutte contre la migration irrégulière, apprend-on de source officielle.