Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 28/12/2017- Liberia, Bénin, Niger, Gambie : George Weah, élections, défense, coopération, banque, habitat, Yahya Jammeh.

Liberia : George Weah largement en tête (commission électorale)



Le sénateur George Weah a remporté 61,5% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle au Liberia, contre 38,5% pour son adversaire Joseph Boakai, selon les résultats annoncés ce jeudi 28 décembre 2017 par la Commission électorale nationale (NEC). Selon la NEC, le dépouillement porte sur 98,1% des suffrages.



Uemoa : 25 milliards mis à disposition de cinq banques de la sous-région



La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) va consacrer 25 milliards FCFA à cinq banques de la sous-région (Banque Atlantique du Bénin, la Banque de l'Habitat du Sénégal, l'Union Togolaise de Banque, la NSIA Banques et la Société Ivoirienne des Banques de Côte-d'Ivoire), rapporte Agence Ecofin. Ces fonds sont destinés à l’octroi des prêts de longue durée dans le domaine de l’habitat.



Niger : l’Italie va envoyer 470 militaires pour renforcer le contrôle de la migration



Le chef du gouvernement italien, Paolo Gentiloni, a annoncé, jeudi 28 décembre, le déploiement de 470 militaires au Niger, à la demande de Niamey, afin de « renforcer le contrôle du territoire » de ce pays, par lequel transitent de nombreux migrants, rapporte lemonde.fr. Selon la même source, un premier contingent de moins de 200 personnes doit partir au début de 2018 et sera ensuite rejoint par d’autres militaires, 130 véhicules terrestres et deux avions.



Gambie : le bétail de Yahya Jammeh vendu aux enchères



La commission chargée d’enquêter sur les biens de l’ex-dictateur gambien Yahya Jammeh va procéder à la vente aux enchères du bétail de ce dernier, selon une annonce de ladite commission, publié le 27 décembre 2017. L’opération qui démarre le 31 décembre prendra fin le 03 janvier 2018, selon la commission d’enquête.