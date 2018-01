Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 30/01/2018 - Liberia, Côte d’Ivoire, Mali, Sahel : fiscalité, secret bancaire, Tax Justice Network, Nord du Mali, Nusrat al-Islam, conférence, coopération.

Le Liberia est le pays d’Afrique de l’ouest ayant le plus fort taux de secret bancaire, indique l’indice 2018 de l’organisation Tax Justice Network , publié ce mardi 30 janvier 2018.Placé au 38ème rang mondial, avec un score de 79,70 sur 100. Les autres pays de la région, classés par l’Indice sont le Ghana et la Gambie.Le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin), déclare être le responsable des attentats de fin janvier 2018 au Mali, rapporte le site francophone de la BBC. Le 27 janvier, des hommes armés ont tué au moions 14 soldats dans un assaut matinal, dans un camp militaire à Soumpi, près de Tombouctou.Le lendemain, trois autres soldats ont trouvé la mort dans une autre attaque d'hommes armés sur une base militaire dans la ville de Menaka. En plus de la revendication de ces attaques, ce groupe avoue que ce sont ses éléments qui ont attaqué les casques bleus de l'Onu, le 12 janvier.Ce groupe, allié du groupe al-Qaeda, a été formé par Ansar Dine, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) dans le Sahel, la katiba Macina et la katiba Al-Mourabitoune.La Banque Ouest africaine de développement (BOAD) a investi en 2017, 100 milliards FCFA en Côte d’Ivoire dont près de 35 milliards FCFA dans le secteur privé, a annoncé ce mardi 30 janvier 2018 à Abidjan son président Christian Adovelande au terme d’une audience avec le Premier ministre et chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.Selon lui, « l’année 2017 a été une très bonne année pour la banque .Le niveau de nos interventions a atteint 565 milliards de FCFA pour 61 opérations ».L'Union africaine (UA) organisera cette année deux conférences sur les crises qui sévissent dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad, a annoncé lundi un responsable. Le commissaire à la Paix et à la Sécurité de l'Union Africaine (UA), Smail Chergui, a déclaré que la conférence sur la crise dans la région du Sahel se tiendrait dans quelques semaines à Nouakchott, en Mauritanie, et serait suivie peu de temps après par une conférence sur la crise dans le bassin du lac Tchad.Le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin), déclare être le responsable des attentats de fin janvier 2018 au Mali, rapporte le site francophone de la BBC. Le 27 janvier, des hommes armés ont tué au moions 14 soldats dans un assaut matinal, dans un camp militaire à Soumpi, près de Tombouctou.Le lendemain, trois autres soldats ont trouvé la mort dans une autre attaque d'hommes armés sur une base militaire dans la ville de Menaka. En plus de la revendication de ces attaques, ce groupe avoue que ce sont ses éléments qui ont attaqué les casques bleus de l'Onu, le 12 janvier.Ce groupe, allié du groupe al-Qaeda, a été formé par Ansar Dine, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) dans le Sahel, la katiba Macina et la katiba Al-Mourabitoune.