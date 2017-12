Mali: démission du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga (communiqué)

Par la lettre datée du 29 décembre 2017, le premier ministre Monsieur Abdoulaye Idrissa Maiga a présente au président de la République sa démission ainsi que celle des membres du Gouvernement conformément à l’article 38 de la constitution



Dans sa lettre, il exprime sa profonde reconnaissance au Président de la République pour lui avoir donné l’opportunité de servir le Mali pendant cette exaltante période a des niveaux de responsabilité aussi importants.

Le premier ministre a donné l’assurance au Président de la République de sa disponibilité à servir le Mali.



En Retour, le Président de la République a accepté la démission du premier ministre et celle membres du gouvernement.



Le Chef de l’Etat a remercié chaleureusement le premier ministre sortant pour sa loyauté et son sens élevé du devoir à un moment ou le pays faisait face à de multiples défis



Il a également adresse aux membres du gouvernement ses remerciements pour la mission accomplie sous l’autorité du premier ministre.



Un premier ministre sera nommé, prochainement et un nouveau gouvernement sera mise en place



Bamako, le 29 décembre 2017



Le secrétaire général de la présidence //FIN