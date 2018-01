Sénégal: Ninéfécha, l’hôpital de l’ex-Première dame, se meurt

Une incohérence sur la carte sanitaire



L’hôpital de Ninéfécha, dont le financement est estimé à plus de 200 millions de francs, est, pour certains, une incohérence sur la carte sanitaire du pays. En effet, pour y accéder, à partir de Kédougou, il faut emprunter, sur plus de 45 km, une route en latérite. Supporter moult secousses durant des heures, inhaler quantité de poussière, traverser quelques villages et escalader la petite colline qui abrite la localité.



En effet, le village de Ninéfécha, qui a donné son nom à l’hôpital, s’est fait connaître par la bonne volonté ou les «caprices» selon certains, de l’ancienne Première dame Viviane Wade.



En implantant un hôpital à «vocation régionale», selon le Docteur Fodé Danfakha, ancien infirmier en chef de la structure, dans cet endroit si difficile d’accès et si faiblement peuplé, Mme Wade avait ouvert ce petit village de 450 habitants au monde.



Ninéfécha est en affet composé principalement de Bédick (une des ethnies minoritaires au Sénégal) et de quelques peulhs.

L’hôpital détonne dans le paysage de ce village haut perché sur une petite colline.



Ce qui frappe en premier, c’est le contraste entre la modernité des bâtiments de la structure sanitaire et les cases des villageois qui lui font face.



Et pourtant durant les dix ans où l’hôpital a normalement fonctionné, il a fait le bonheur des habitants. «Avant, même des médecins de Dakar souhaitaient venir à Ninéfécha, parce qu’il y avait des primes qu’ils ne pouvaient pas avoir dans les autres régions», affirme le Dr Danfakha aujourd’hui muté à Kédougou.



Mais aujourd’hui, même au ministère, les responsables évitent la question de l’hôpital. Du coup, on se sent impuissant devant la situation », ajoute-t-il. Ce sentiment d’impuissance, la blouse blanche le partage avec les habitants de la localité qui ne savent plus quelle tactique utiliser pour attirer l’attention des autorités sur le sort de l’hôpital.



2012, le début du désenchantement



«Vous voyez cet endroit », lance Jean-Pierre Camara, le chef de village, en indiquant un espace où il y a les ruines de quelques petites cases en banco. «Il y avait des rangées de boutiques qui proposaient toutes sortes de services, lorsque l’hôpital marchait. Les villageois avaient une indépendance financière et on vivait bien», se souvient-t-il, nostalgique.



Selon lui, les femmes avaient abandonné la cueillette des fruits sauvages comme le pain de singe et s’étaient mises au maraîchage. Une façon pour elles d’embrasser la modernité. Elles écoulaient leurs produits à Kédougou, grâce aux bus qui faisaient la navette.



«On avait une indépendance financière», renchérit Thérèse Keïta, une «badiénou gokh» (relais communautaire) du village. Elle assure qu’elle gagnait plus de 50.000 francs par mois, grâce aux activités que générait l’hôpital. Ce qui avait considérablement amélioré le niveau de vie dans la localité.



Désormais, pour joindre les deux bouts, elle a dû réapprendre ses anciennes activités telles que la cueillette de fruits sauvages. «On n’avait pas le choix, nous avons repris nos anciennes activités dans la forêt», explique Thérèse Keïta.



Plus les années passent, plus l’espoir d’une prochaine réouverture s’amenuise. Aux habitants de Ninéfécha, il ne reste plus que des souvenirs de la belle époque. Une parenthèse de 10 ans qui s’est arrêtée avec la chute de l’ancien président Abdoulaye Wade en 2012.



DD/ad