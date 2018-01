Sénégal : la production agricole a-t-elle plus que doublé en cinq ans ?

La mission conjointe composée du Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), Organisation des Nations-nies pour l'agriculture et alimentation (FAO), du Programme alimentaire mondial (PAM) et de FEWSNET a effectué une évaluation préliminaire des récoltes de la campagne 2017/2018. Celle-ci a pour objectif d'apprécier la situation et les perspectives du déroulement de la campagne agricole.A l'issue de nombreuses analyses, elle a établi pour le Sénégal, les résultats préliminaires de la campagne agricole 2017/2018. La production céréalière au Sénégal a été estimée à 2 549 357 tonnes soit une hausse de 20% par rapport à la campagne 2016/2017 et une hausse de 54% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.Les quatre organisations ont également mentionné que la production du riz a connu une augmentation de 7% par rapport à la campagne agricole de 2016/2017 et une hausse de 53% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.Quant à la production de mil elle est passée de 37% en 2016/2017 contre 49% en moyenne durant les cinq dernières années. Au cours de la même période, la production de sorgho ressortait à 62% en moyenne, 66% pour le fonion, 73% pour l’arachide et maïs à 63%.Le ministre sénégalais de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, a affirmé qu'en «cinq ans, la production agricole a plus que doublé». L'ANSD indique, dans une étude publiée en août 2017, que la production agricole a connu une légère hausse entre 2013 et 2014. La production agricole globale en volume est passée de 412,713 à 419,448 milliards de francs entre 2013 et 2014, soit une croissance de 1,6%.Une mission conjointe CILSS, FAO, PAM, FEWSNET d'évaluation préliminaire des récoltes de la campagne 2017/2018 a estimé la production céréalière à 2 549 357 tonnes soit une hausse de 20% par rapport à la campagne 2016/2017 et une hausse de 54% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.En 2012, l'ANSD avait plafonné la production agricole sur plus de six cultures cumulées à 2 270 603 tonnes.A la lumière des données qui se limitent à la production céréalière, il est impossible de confirmer que la production agricole a augmenté dans les proportions indiquées.